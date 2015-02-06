Порошенко схвалив закон, який підвищує призовний вік до 27 років

Закон №116-VIII, зокрема, направлений на врегулювання призову громадян на строкову військову службу, запровадження кримінальної відповідальності за ухилення від проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, розширення переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом в особливий період, проведення більш ефективної підготовки військовослужбовців строкової військової служби за військово-обліковими спеціальностями, забезпечення підвищення соціального захисту військовослужбовців.

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Також Закон передбачає підвищення призовного віку до 27 років та зменшення кількості підстав для отримання громадянами України відстрочки від проходження строкової служби.

Документом зазначено, що за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу за контрактом, зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, в організації, незалежно від підпорядкування та форми власності, більше ніж на один рік.

Документ був ухвалений Верховною Радою 15 січня.