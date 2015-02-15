У Чорнухине та Троїцьке вдалося доставити гуманітарний вантаж
У Чорнухине та Троїцьке Попаснянського району, які розташовані в епіцентрі військових дій вдалося доставити гуманітарний вантаж.
Про це УНІАН повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль.
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За його словами, разом із Генштабом і керівництвом Збройних сил безпосередньо на місці поблизу Дебальцевого вдалося знайти вихід із ситуації і доставити гуманітарний вантаж (продукти харчування) в ці два населених пункти.
"Доступ до обох селищ хоч і сильно ускладнений, але відкритий. Спроби так званих "козачків" не допустити громадський транспорт з гуманітарним вантажем успіху не мали", - зазначив Геннадій Москаль.
Як повідомляв УНІАН, Троїцьке і Чорнухине, незважаючи на оголошене перемир'я, залишаються повністю заблоковані "козаками" і відрізані від зовнішнього світу через бойові дії.