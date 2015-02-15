Бойовики обстрілюють Гірське, Чорнухине та Троїцьке

Як повідомили в прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля, у більшості "гарячих точок" на контрольованій Україною території області після півночі встановилася вогнева тиша - немає обстрілів Щастя, Трьохізбенки, Золотого, Новотошковки, Станиці Луганської, Нижнього, Світличного, однак повне припинення вогню так і не настало.

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Крім Попасної, де після півночі в результаті обстрілу з "Градів" загинули двоє мирних жителів , тривають обстріли околиць Гірського біля автодороги Бахмутка. Чути канонаду з боку окупованих бойовиками Кіровська та Первомайська, а в околицях Попасної доносяться відлуння активних бойових дій з боку Троїцького і Чорнухиного, недалеко від Дебальцевого.

Інформації про постраждалих серед мирного населення і зруйновану інфраструктуру поки немає, з Троїцьким і Чорнухиним відновити зв'язок поки не вдалося.

За словами Геннадія Москаля, відносне бойове затишшя ремонтні бригади використовують для відновлення розбитих під час попередніх обстрілів систем життєзабезпечення: вдалося відремонтувати пошкоджений мінами магістральний газопровід високого тиску поблизу Новотошковки (Попаснянський район). Газопостачання відновили в більшості населених пунктів за винятком Попасної і Золотого. Тут газ буде поданий сьогодні у другій половині дня.