З Криму та зони АТО переселено понад 735 тисяч осіб

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб.

«Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 735 тис. 525 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей – 715 тис. 304 особи, а також громадяни, які переселені з АР Крим та міста Севастополь – 20 тис. 221 особа», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожЗа останні тижні з зони бойових дій на Донбасі вивезли майже 9,5 тис. осібНайбільше переселенців розміщено у Харківській (136 тис. 906 осіб), Луганській (128 тис. 82 особи), Донецькій (97 тис. 237 осіб), Дніпропетровській (77 тис. 212 осіб), Запорізькій (58 тис. 172 особи), Київській (33 тис. 815 осіб) областях та в місті Київ (39 тис. 47 осіб). Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 327 осіб), Чернівецькій (2 тис. 447 осіб), Івано-Франківській (3 тис. 90 осіб), Волинській (3 тис. 394 особи), Закарпатській (3 тис. 415 осіб) та Рівненській (3 тис. 541 особа) областях.

За медичною допомогою за весь період, звернулось 4 тис. 393 дорослих та 3 тис. 238 дітей з Криму, а також 107 тис. 869 дорослих та 70 тис. 415 дітей, які є переселенцями з Донецької та Луганської областей. У прес-службі також зазначили, що жінки-переселенці, народили 2 тис. 598 немовлят.

Як повідомляв УНІАН, Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси.