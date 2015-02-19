У Одесі з 88 бомбосховищ тільки 5% доступні і придатні до експлуатації - активіст

У Одесі з 88 бомбосховищ тільки 5% доступні і придатні до експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник громадської організації «Центр захисту одеситів» Єгор Прокопчук. За його словами, організація вирішила перевірити, наскільки реальний список бомбосховищ, опублікований на сайті Головного управління ДСНС в Одеській області. Зокрема, вказується, що в Одесі є 88 захисних об'єктів.

«Наша перевірка показала, що з 88 зазначених бомбосховищ, реально придатних і доступних виявилося тільки 5», - сказав Прокопчук.

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Волонтер зазначив, що основна і загальна проблема - всі об'єкти закриті на замок, а ключ, як правило, знаходиться у начальника певної ділянки ЖЕУ. Причому, часто на одній ділянці зберігаються ключі від п'яти-шести об'єктів. За словами Прокопчука, багато об'єктів не мають другого виходу, «тому можуть виявитися братською могилою в разі завалу». У Київському районі міста на 10 тис. населення припадає одне сховище місткістю в 150 чоловік, в Приморському і Малиновському - по 100-120 місць на 10 тис. населення.

«Найбільше бомбосховище в місті розраховане на 300 осіб і розташоване на території 11 міської клінічної лікарні. Але воно, фактично, розвалюється. Керівництво медустанови намагається його списати, але влада відмовляється, щоб не знижувати статистику. Краще сказати правду - сховищ у нас немає», - сказав волонтер.

Він зазначив, що одне з кращих бомбосховищ - на території Суворовського району, в Одеській обласній клінічній лікарні.