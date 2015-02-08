У Хмельницькому нарахували 47 бомбосховищ, ще 16 – у непридатному стані

17:47, 08 лютого 2015
Суспільство
500 0

У Хмельницькому 47 захисних споруд цивільного захисту у разі надзвичайної ситуації готові розмістити 43 тисячі 499 осіб.

Фото УНИАН

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконувач обов’язків міського голови, секретар ради Костянтин Чернилевський.

Він зазначив, що 9 бомбосховищ мають комунальне підпорядкування, решта розміщені на заводах та підприємствах приватної форм власності.

Читайте такожУ Сумах захисні укриття здатні прийняти лише близько 10% жителів міста

“У 2012 році на 16 захисних споруд були складені акти про неможливість проведення технічної інвентаризації. Я дав доручення цього року знову перевірити їхній стан і, можливо, вдасться якесь бомбосховище реконструювати”, – сказав Чернилевський.

Виконувач обов’язків хмельницького міського голови запевнив, що за рахунок підвальних приміщень житлового фонду міста, вдасться укрити 545 тисяч 851 особу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter