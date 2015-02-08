У Хмельницькому нарахували 47 бомбосховищ, ще 16 – у непридатному стані

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконувач обов’язків міського голови, секретар ради Костянтин Чернилевський.

Він зазначив, що 9 бомбосховищ мають комунальне підпорядкування, решта розміщені на заводах та підприємствах приватної форм власності.

Читайте такожУ Сумах захисні укриття здатні прийняти лише близько 10% жителів міста

“У 2012 році на 16 захисних споруд були складені акти про неможливість проведення технічної інвентаризації. Я дав доручення цього року знову перевірити їхній стан і, можливо, вдасться якесь бомбосховище реконструювати”, – сказав Чернилевський.

Виконувач обов’язків хмельницького міського голови запевнив, що за рахунок підвальних приміщень житлового фонду міста, вдасться укрити 545 тисяч 851 особу.