Львів'янин зірвав найбільший фітнес-джекпот!!!

У понеділок, 23 лютого, у фітнес-клубі Sport Life на Сихові визначився щасливий володар 5-ти років безкоштовного фітнесу - Кульчицький Юрій Стефанович!

Організатор безпрограшної лотереї у Львові - мережа фітнес-клубів Sport Life - протягом усього лютого дарує усім новоспеченим клієнтам можливість виграти подарункові сертифікати. І ось у понеділок пополудні фортуна обрала щасливчика - Кульчицький Юрій Стефанович виграв 5 років фітнесу або 1 825 днів занять у залі!

Юрій Стефанович уже два роки тренується у фітнес-клубі Sport Life на Сихові. За його словами, хоч лікарі й заборонили активний спосіб життя, він все одно пішов займатись до залу, а це у його 68 років! «Я не одразу зрозумів, що сталось: який виграш, які 5 років фітнесу? Дівчата-менеджери раділи, а я нічого не розумів. Адже я просто хотів продовжити дію абонемента, вести здоровий спосіб життя, займатись на тренажерах, а тут таке - джек-пот! Досі не віриться, що мені так пощастило, адже я у житті ще жодного разу нічого не вигравав», - поділився своєю радістю Юрій Стефанович.

За словами Лазорко Вікторії, сервіс-менеджера клубу, спочатку Юрій Стефанович не хотів брати участь у лотереї. «Я практично силою змусила Юрія Стефановича взяти участь, а коли він виграв, спочатку не повірив і подумав, що це розіграш. Він був буквально приголомшений такою новиною. Ось і як тепер не вірити у фортуну, коли на твоїх очах люди виграють 5 років безкоштовного фітнесу?!».

Все чесно - переможцю дістався абонемент, який діє у будь-якому клубі мережі Sport Life, терміном на 5 років. А мережа Sport Life - це 80 спортивних басейнів з п'ятирівневою системою очищення; 120 просторих тренажерних залів, укомплектованих сучасним професійним обладнанням та 130 студій, у яких проходять понад 350 різних видів тренувань: від функціонального тренінгу на TRX до зумби та пілатесу на реформерах.

Безпрограшна лотерея не тільки не закінчується, але й переходить на всеукраїнський рівень! Тепер кожен шанувальник спорту зможе стати щасливим володарем 5-ти років безкоштовного фітнесу. Таким чином, Sport Life заохочує своїх клієнтів за вибір дійсно кращого спорткомплексу!

http://www.sportlife.ua