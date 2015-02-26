Журналістку НТВ не пустили в Україну

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

"Другий за день інцидент з журналістами НТВ в Україні. На територію країни не пускали кореспондента програми "Сьогодні" Інну Осіпову", - йдеться в повідомленні.

Там пояснюється, що журналістка прибула рейсом з Москви в київський аеропорт "Жуляни", однак при проходженні контролю відразу виникли проблеми.

"Співробітники стали активно цікавитися особистістю Інни Осіпової, і в результаті її просто не випустили з аеропорту, заявивши, що вона "не може довести мету запланованого перебування на території України", - підкреслили на НТВ.

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Крім того, як повідомили на телеканалі, у Осіпової забрали паспорт, який, імовірно, повернуть, тільки коли вона в четвер вранці вилетить назад у Москву.

Зараз журналістка залишається в нейтральній зоні.

Раніше 25 лютого СБУ повідомила про затримання двох російських журналістів каналів НТВ і ОРТ.

Журналісти попалися під час роботи на марші "Правого сектора" в центрі Києва.

"Їм скорочено термін перебування в Україні і найближчим часом вони покинуть територію нашої держави. Для них протягом наступних п'яти років буде діяти заборона на в'їзд в Україну", - написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський в Фейсбук.