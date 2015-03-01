Міліція завела справу за фактом загибелі фотокора газети "Сегодня" за статтею "умисне вбивство"

Попередньо встановлено, що смертельні поранення фотокореспондент отримав у с.Піски Ясинуватського району в результаті розриву міни.

Про це повідомляє прес-служба МВС. «Сьогодні о 16.20 в Красноармійський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні від численних осколкових поранень помер член Національної спілки журналістів, фотограф газети «Сегодня» Сергій Ніколаєв», - йдеться у повідомленні. Читайте такожГуманітарна місія за півроку вивезла з зони АТО 390 тіл українських військовослужбовців Слідчим відділом Красноармійського МВ відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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