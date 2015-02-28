На Донбасі загинув фотокореспондент газети "Сегодня"
18:50, 28 лютого 2015Суспільство
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Від міни загинув також боєць «ДУК», який супроводжував журналіста.
Сергій Ніколаєв /фото Олександра Зубка
У Пісках помер фотокореспондент газети «Сегодня» Сергій Ніколаєв, поранений осколком міни, яка прилетіла від бойовиків.
Цю інформацію Громадському підтвердив командир 5-го батальйону ДУК «Правий сектор» з позивним «Чорний».
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Раніше Громадське вже повідомило, що від міни загинув боєць «ДУК» Микола Флерко з позивним «Танк». Саме він супроводжував фотокора Ніколаєва.
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