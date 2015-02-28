На Донбасі загинув фотокореспондент газети "Сегодня"

18:50, 28 лютого 2015
Суспільство
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Від міни загинув також боєць «ДУК», який супроводжував журналіста.

Сергій Ніколаєв /фото Олександра Зубка

У Пісках помер фотокореспондент газети «Сегодня» Сергій Ніколаєв, поранений осколком міни, яка прилетіла від бойовиків.

Цю інформацію Громадському підтвердив командир 5-го батальйону ДУК «Правий сектор» з позивним «Чорний».

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Раніше Громадське вже повідомило, що від міни загинув боєць «ДУК» Микола Флерко з позивним «Танк». Саме він супроводжував фотокора Ніколаєва.

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