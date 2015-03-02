Міліція не знайшла вибухівку в аеропорту "Львів"
У міжнародному аеропорту "Львів" ім. Д. Галицького фахівці завершили обстеження приміщень і території: вибухівки та вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Відзначається, що на час обстеження з аеропорту були евакуйовані 20 працівників і 25 пасажирів.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Проводяться заходи щодо встановлення особи аноніма.
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Згідно з повідомленням, сьогодні в міжнародному аеропорту "Львів" посилені заходи безпеки, обмежений в'їзд транспортних засобів. Крім того, проводиться ретельний огляд багажу і особистих речей пасажирів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 07.00 на телефон оперативної лінії "102" надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухівки у міжнародному аеропорту "Львів". Невідомий сказав, що вибух станеться о 22.00. Жодних вимог, які могли б відвернути вибух, анонім не висував.