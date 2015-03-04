Різке подорожчання газу і тепла поставить на межу виживання 4 мільйони українців

Із 1 квітня тепло та газ для населення значно здорожчають, ідеться в сюжеті ТСН.

Замість теперішніх менш ніж двох гривень мінімальний тариф газу становитиме 3,6 грн за один кубометр.

Щоправда, діятиме він лише в межах 200 кубометрів на місяць, за наявності лічильника та в опалювальний сезон – із жовтня по квітень.

А от влітку і без лічильників усім доведеться платити понад 7 гривень за куб.

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Урядовці вже підрахували, що подорожчання, якого вимагав МВФ, становитиме в середньому 280% за рік.

Крім цього, подорожчає і тепло. Із 1 квітня ціна опалення зросте на 72% до 537 гривень за гігакалорію.

При цьому чиновники самі визнають: тепер, аби розрахуватися за комірне, оформлювати субсидії доведеться майже 4 млн сімей.