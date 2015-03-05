В Одесі підірвали офіс "Правого сектора"
В Одесі 5 березня, близько половини першого ночі, прогримів вибух на першому поверсі будинку на виулиці Коблівській, 40, де знаходиться офіс "Правого сектора".
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкодження отримала приватна квартира, яка знаходиться поруч з офісом, а також припарковані біля будинку машини. У цьому та сусідніх будівлях вибиті шибки, повідомляє Думская.
Перед тим активісти "Правого сектора" спробували "зачистити" нелегальне казино, яке розташоване поруч з офісом, на розі Катерининської і Дерибасівської вулиць. Але в них почала стріляти охорона. Її роззброїли.
Потім приїхав господар казино з невідомими озброєними людьми, які почали бити активістів, після чого почалася стрілянина і в приміщення пустили газ. У цей момент стався вибух в офісі "Правого сектора".
Аактивісти організації забарикадувалися на другому поверсі казино, серед них є важко поранені, багато з них отруїлися газом.
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"Наших хлопців тримають на 2-му поверсі. Внизу озброєна титушня. У наших тяжко поранені... І ще нам підірвали офіс", - написала у Facebook прес-секретар одеського відділення ПС Варвара Чорноіваненко.
Пізніше до казино приїхала міліція і "Самооборона Одеси". Активісти "Правого сектора" покинули його в супроводі членів "Самооборони Одеси" - під явне незадоволення "тітушок".
За матеріалами: Думская, Таймер,ТСН Відео: Hromadske.tv