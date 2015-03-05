В Одесі підірвали офіс "Правого сектора"

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкодження отримала приватна квартира, яка знаходиться поруч з офісом, а також припарковані біля будинку машини. У цьому та сусідніх будівлях вибиті шибки, повідомляє Думская.

Перед тим активісти "Правого сектора" спробували "зачистити" нелегальне казино, яке розташоване поруч з офісом, на розі Катерининської і Дерибасівської вулиць. Але в них почала стріляти охорона. Її роззброїли.

Потім приїхав господар казино з невідомими озброєними людьми, які почали бити активістів, після чого почалася стрілянина і в приміщення пустили газ. У цей момент стався вибух в офісі "Правого сектора".

Аактивісти організації забарикадувалися на другому поверсі казино, серед них є важко поранені, багато з них отруїлися газом.

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"Наших хлопців тримають на 2-му поверсі. Внизу озброєна титушня. У наших тяжко поранені... І ще нам підірвали офіс", - написала у Facebook прес-секретар одеського відділення ПС Варвара Чорноіваненко.

Пізніше до казино приїхала міліція і "Самооборона Одеси". Активісти "Правого сектора" покинули його в супроводі членів "Самооборони Одеси" - під явне незадоволення "тітушок".

За матеріалами: Думская, Таймер,ТСН Відео: Hromadske.tv