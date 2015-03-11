В окупованому Криму затримали ще одного татарина за участь у мітингу 26 лютого минулого року

У середу вранці, у селі Ястребівка Красногвардійського району був затриманий Талят Юнусов, 1984 року народження, передає Крым.Реалии.

За словами батька затриманого Асана Юнусова, о 7 ранку у будинок увірвалися озброєні люди у масках.

«Вони зрозуміло нічого не пояснили, влаштували «маскі-шоу», сказали, що камери зафіксували його участь у мітингу 26 лютого і що Талята підозрюють у завданні комусь тілесних ушкоджень. Сказали, що повезуть його у Сімферополь. Зв'язку з ним на даний момент немає», - розповів батько затриманого.

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Минулого тижня, 6 березня, у даній справі так само був затриманий та вивезений із Керчі в Сімферополь Асан Чарухов. Після багатогодинного допиту його відпустили.

Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 212 («організація масових заворушень») щодо заступник голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, якого у Криму затримали 29 січня. Його обвинувачують в організації та участі у масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

За інформацією, раніше озвученою так званим Слідкомом Криму, у рамках справи щодо подій 26 лютого допитано як свідків більше 150 осіб, 40 осіб визнані потерпілими, як обвинувачені притягнуті 2 особи.

26 лютого 2014 року під кримським парламентом відбувся масштабний мітинг противників та прихильників відокремлення Криму від Росії. Серед перших були кримські татари, представники Меджлісу і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, які організували лідери «Русского единства» на чолі із Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює так званий "кримський уряд".