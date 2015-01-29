Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз заарештований, йому погрожують терміном у 10 років

Про це повідомляє Крим.Реалії із залу суду.

На засіданні суду була присутня прокурор Криму Наталія Поклонська. У коментарі журналістам вона зазначила, що «Ахтему Чийгозу інкримінується стаття 212 частина 1 Кримінального кодексу Російської Федерації («організація масових заворушень») і за нею йомц загрожує ув'язнення під варту терміном до 10 років».

Крім того, за словами Поклонської, Чийгозу інкримінують смерть двох людей, які загинули внаслідок дій мітингувальників 26 лютого 2014 року.

«Ахтема Чийгоза звинувачують у тяжкому злочині. Це стаття 212 Кримінального кодексу Російської Федерації. І, як наслідок даного злочину, є дві жертви - дві смерті, а також є потерпілі з різним ступенем тілесних ушкоджень», - заявила прокурор.

Читайте такожВ офісі кримськотатарського телеканалу ATR закінчений обшук, силовики вилучили відеоархівиЯк повідомлялося раніше, затриманого Ахтема Чийгоза доставили в Центральний районний суд на вулиці Турецькій в Сімферополі. Тут йому мали обрати запобіжний захід. Однак через деякий час Чийгоза відвезли в Київський райсуд, де він був до цього раніше.

«В Центральному суді Сімферополя заявили, що не в їхній юрисдикції проводити судове засідання щодо Чийгоза. Його знову повезли в суд Київського району. Зараз ми теж туди вирушаємо. Ми впевнені, що Ахтема Чийгоза затримають. Це продовження ланцюга переслідувань активістів кримськотатарського руху», - зазначив у коментарі журналістам заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.

Ахтем Чийгоз був затриманий в четвер 29 січня. Як заявив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін, Чийгоз затриманий за підозрою "в організації та участі в масових заворушеннях".

За його словами, йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли відбувалася акція протесту за участю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі біля будівлі кримського парламенту.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи затримання, заявив, що в Криму почався новий виток репресій проти активістів кримськотатарського національного руху.

Відеокадри, які є в розпорядженні видання Крим.Реалії свідчать, що Ахтем Чийгоз під час мітингу закликав учасників заходу до спокою. (Відео знято 26 лютого 2014 року)