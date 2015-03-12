В Одесі біля офісу "Самопомочі" прогримів вибух
02:45, 12 березня 2015Суспільство
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12 березня, близько 0.40 ночі, в Одесі пролунав черговий вибух.
В Одесі біля офісу "Самопомочі" прогримів вибух / Таймер
Інцидент стався біля бізнес-центру "Адміральський", який розташований на вулиці Краснова, пише Думская.
Ціллю атаки став офіс у правому крилі будівлі, де розміщується одеське відділення партії "Самопоміч".
В результаті вибуху сильно пошкоджено фасад будівлі, вибиті шибки, але жертв та постраждалих немає.
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Бізнес-центр належить члену "Самопомочі", депутату облради Олександру Борнякову.
Зазначимо, що це вже другий вибух в бізнес-центрі "Адміральський".
Три місяці тому, 10 грудня, терористи підірвали офіс організації "Волонтерська сотня Далії Северин", що надає допомогу бійцям АТО.
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