В Одесі біля офісу "Самопомочі" прогримів вибух

Інцидент стався біля бізнес-центру "Адміральський", який розташований на вулиці Краснова, пише Думская.

Ціллю атаки став офіс у правому крилі будівлі, де розміщується одеське відділення партії "Самопоміч".

В результаті вибуху сильно пошкоджено фасад будівлі, вибиті шибки, але жертв та постраждалих немає.

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Бізнес-центр належить члену "Самопомочі", депутату облради Олександру Борнякову.

Зазначимо, що це вже другий вибух в бізнес-центрі "Адміральський".

Три місяці тому, 10 грудня, терористи підірвали офіс організації "Волонтерська сотня Далії Северин", що надає допомогу бійцям АТО.