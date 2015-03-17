Студія російського дизайнера Лебедєва розробила логотип для окупованого Криму

Студія відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва розробила новий логотип для окупованого Росією Криму.

Емблему півострова розробили у кількох кольорових гамах та на двох мовах – російській та англійській, передає ТСН.ua.

"Знак не має певного забарвлення і забарвлюється в будь-які відтінки. Перевага віддається яскравим градієнтам на темному або змішаному фонах", - пояснюють розробники логотипу.

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У соцмережах вже почали висміювати творіння студії Лебедєва.

Артемий Лебедев разработал логотип Крыма. Плохая шутка или ужасная глупость? pic.twitter.com/IC0kMYDBZr — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) March 17, 2015

Артемий Лебедев представил логотип галактики — швец д (@asilikedem) March 17, 2015

Раніше студія цього російського дизайнера розробляла емблему для московського метрополітену.

Російське видання "Известия" повідомило, що вартість проекту склала 117 мільйонів рублів. Нагадаємо, раніше за слова "Слава Україні!" відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв звільнив голову офісу.