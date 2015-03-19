У Харкові судитимуть проросійського активіста, який побив учасників Євромайдану минулого року

У Харкові судитимуть проросійського активіста, який обвинувачується у побитті учасників мітингу «За цілісність України» 13 квітня 2014 року в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Харкова Олександра Фільчакова, обвинувальний акт переданий до Дзержинського райсуду Харкова 17 березня.

За даними прокурора, чоловікові інкримінується активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалася насильством над учасниками проукраїнського мітингу та пошкодженням майна Харківського метрополітену (ч.1 ст. 294 КК України).

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Фільчаков зазначив, що особу одного з учасників тих подій вдалося встановити завдяки допомозі громадськості – підозрюваного впізнали харків'яни на фотографіях, що розмістила прокуратура міста у ЗМІ. За даними слідства, чоловік, використовуючи каміння, побив принаймні двох проукраїнських активістів.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня 2014 року в Харкові відбулася сутичка між учасниками двох мітингів – «За єдину Україну» та «За федералізацію країни». У переході станції метро «Університет» проросійськи налаштовані громадяни із застосуванням заздалегідь заготовлених предметів побили активістів Євромайдану. Тоді постраждало кілька десятків осіб.