На Львівщині через сніг та вітер ускладнений проїзд на перевалах і дорогах
У Львівській області через сильний сніг та пориви вітру до 22 м/с ускладнено рух транспорту практично на всіх автошляхах, подекуди через снігові замети утворювалися автомобільні затори.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, на автодорозі «Ужгород - Львів» у селі Верхнє Турківського району вантажний автомобіль «Мерседес» не зміг виїхати на гору. Рятувальники за допомогою тягача підняли вантажівку та забезпечили рух транспорту на даній ділянці дороги.
У селі Викоти Самбірського району водій вантажівки «Мерседес-817», який перевозив дошки, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Рятувальники відбуксирували вантажівку з узбіччя.
На Івашківському перевалі було ускладнено проїзд у районі села Тухолька Сколівського району. На перевалі періодично утворювалися затори (близько 40 автомобілів з боку Закарпатської та Львівської областей). Працівники ДАІ перекривали рух транспорту для очистки дороги від снігу.
На дорогах Львівщини працює снігоприбиральна техніка. Департамент з питань цивільного захисту ОДА закликав водіїв зважати на збереженням сьогодні складних погодних умов.