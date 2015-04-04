Через сніг в західних областях оголосили штормове попередження
02:26, 04 квітня 2015Суспільство
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Західну Україну накрило мокрим снігом. Із ночі засипало Львів та Чернівці
Через сніг в західних областях оголосили штормове попередження / УНІАН
Щоправда, згодом сніг почав танути, через що вулиці заповнила тала вода, передає ТСН.
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Така незвична для квітня погода збережеться в регіоні декілька днів.
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