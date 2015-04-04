Через сніг в західних областях оголосили штормове попередження

Західну Україну накрило мокрим снігом. Із ночі засипало Львів та Чернівці

Щоправда, згодом сніг почав танути, через що вулиці заповнила тала вода, передає ТСН. Синоптики оголосили штормове попередження. Швидкість вітру сягає 15 м/с. Така незвична для квітня погода збережеться в регіоні декілька днів. Рятувальники застерігають водіїв бути обачними на дорогах та утриматися від далеких поїздок. Читайте такожЗахідні області України засипало снігом

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