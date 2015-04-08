Бійця батальйону «Збруч» за відмову виконувати наказ командира засуджено до 2,5 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України, відповідне рішення наприкінці минулого тижня виніс Апеляційний суд Тернопільської області, залишивши без змін вирок Тернопільського міськрайонного суду від 21.01.2015.

Міськрайонний суд визнав винним військовослужбовця батальйону територіальної оборони Тернопільської області «Збруч» у вчиненні злочину, передбаченого ст.402 ч.1 КК України (непокора) та присудив покарання у вигляді 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

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Попередньо було встановлено, що в червні 2014 року боєць батальйону, перебуваючи на території військової частини у стані алкогольного сп’яніння, у категоричній формі відмовився виконати усні накази командира військової частини про проведення форми у порядок, вибуття в розташування роти та слідування до зонального відділу Військової служби правопорядку.

Крім того, 4 серпня 2014 року солдат Т. усно, а 7 серпня 2014 року письмово відмовився виконати письмовий наказ командира військової частини про вибуття особового складу військової частини до пункту виконання завдань за призначенням у Херсонську область.