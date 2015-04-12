П'яний житель Дружківки Донецької області підірвав гранату біля кафе, постраждали шість осіб

Про це повідомляє прес-служба МВС у Донецькій області. Внаслідок інциденту було госпіталізовано 6 осіб, пише 112 Україна.

"Внаслідок вибуху гранати біля кафе "Дракон" в Дружківці постраждали 6 осіб. З осколковими пораненнями в лікарню були доставлені 2 чоловіків і 4 дівчини", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що інформація про подію надійшла о 04:45.

Постраждали двоє чоловіків, віком 36 та 25 років і чотири дівчини віком від 20 до 23 років.

Читайте такожУ Києві на Подолі невідомий кинув бойову гранату на подвір'я будинку"Встановлено, що безробітний житель Дружківки, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, дістав з кишені гранату і висмикнув чеку. Потім, злякавшись, кинув її у палісадник кафе, де вона вибухнула", - зазначили у відомстві.

Співробітники міліції затримали 20-річного місцевого жителя, який кинув гранату. За словами підозрюваного, боєприпас він знайшов. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

"Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він притягується до відповідальності за ч. 4. ст. 296 "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь приготованого для нанесення тілесних ушкоджень" Кримінального кодексу України", - заявив начальник Дружківського МВ Артем Крищенко.