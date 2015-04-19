Доньку Гонгадзе обрали молодіжним губернатором американського штату

Дочка відомих українських журналістів Георгія Гонгадзе та Мирослави Гонгадзе Саломе стала новим молодіжним губернатором штату Вірджинія, що в США.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Мирослава Гонгадзе.

"За роки існування програми молодіжного уряду в консервативному і досить патріархальному штаті Вірджинія , останні 17 років жодна дівчинка не ставала губернатором, - підкреслила вона.

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Право стати новим молодіжним губернатором Вірджинії Саломе виборола, взявши участь у програмі ”Model General Assembly Program”, що передбачає створення молодіжного законодавчого органу за зразком ГенАсамблеї Вірджинії за участю близько 600 студентів з понад 60 вищих навчальних закладів.

Учасники розробляють законопроекти, які пізніше обговорюються у комітетах Сенату і Палати депутатів, однак не мають законодавчої ваги.

”Всі ці закони, звичайно, не мають законодавчої ваги , бо уряд молодіжний не реальний, але колись вона зробить так щоб її закони змінювали життя людей на краще, особливо жінок”, - зазначила Гонгадзе.

Журналістка також розмістила світлини та відео з урочистої "церемонії присяги" Саломе.

Доля . Перед переможним виступом. За роки існування програми молодіжного уряду в консервативному і досить патріархальном... Posted by Myroslava Gongadze on 18 квітня 2015 р.

Соломія Гонґадзе виграла вибори і стала молодіжним губернатором Вірджинії. Приймає присягу. Salome Gongadze became a new youth Governor of Virginia 2016 Posted by Myroslava Gongadze on 18 квітня 2015 р.

Як раніше повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Шокін пообіцяв довести до кінця справу Гонгадзе.