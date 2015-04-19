Доньку Гонгадзе обрали молодіжним губернатором американського штату

15:37, 19 квітня 2015
Суспільство
2354 0
оновлено

Саломе Гонгадзе стала першою дівчиною-губернатором штату Вірджинія за останні 17 років.

Myroslava Gongadze / facebook.com

Дочка відомих українських журналістів Георгія Гонгадзе та Мирослави Гонгадзе Саломе стала новим молодіжним губернатором штату Вірджинія, що в США. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Мирослава Гонгадзе.

"За роки існування програми молодіжного уряду в консервативному і досить патріархальному штаті Вірджинія , останні 17 років жодна дівчинка не ставала губернатором, - підкреслила вона.

Читайте такожНові слідчі встановлять замовників вбивства Гонгадзе - Шокін

Право стати новим молодіжним губернатором Вірджинії Саломе виборола, взявши участь у програмі ”Model General Assembly Program”, що передбачає створення молодіжного законодавчого органу за зразком ГенАсамблеї Вірджинії за участю близько 600 студентів з понад 60 вищих навчальних закладів.

Учасники розробляють законопроекти, які пізніше обговорюються у комітетах Сенату і Палати депутатів, однак не мають законодавчої ваги.

”Всі ці закони, звичайно, не мають законодавчої ваги , бо уряд молодіжний не реальний, але колись вона зробить так щоб її закони змінювали життя людей на краще, особливо жінок”, - зазначила Гонгадзе.

Журналістка також розмістила світлини та відео з урочистої "церемонії присяги" Саломе.

Доля . Перед переможним виступом. За роки існування програми молодіжного уряду в консервативному і досить патріархальном...

Posted by Myroslava Gongadze on 18 квітня 2015 р.

Соломія Гонґадзе виграла вибори і стала молодіжним губернатором Вірджинії. Приймає присягу. Salome Gongadze became a new youth Governor of Virginia 2016

Posted by Myroslava Gongadze on 18 квітня 2015 р.

Як раніше повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Шокін пообіцяв довести до кінця справу Гонгадзе.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter