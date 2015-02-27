Шокін пообіцяв довести до кінця справу Гонгадзе

Про це він повідомив у інтерв'ю "5 каналу".

Зі слів генпрокурора, після його призначення на посаду чимало людей як в Україні, так і за кордоном запропонували свою допомогу слідству.

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"Я впевнений, що ця справа буде доведена до кінця. Дуже багато людей як в Україні, так і за кордоном, коли дізналися про повернення нашої групи, до нас звернулися з питанням: ми вам допоможемо. Не хочу зараз казати їх прізвища, але їх дуже багато. І вони дуже багато знають по цій справі", - сказав Шокін.