Шокін пообіцяв довести до кінця справу Гонгадзе
18:17, 27 лютого 2015Політика
612 0
Довести до логічного завершення справу Георгія Гонгадзе пообіцяв генеральний прокурор України Віктор Шокін.
Віктор Шокін / Українська правда
Про це він повідомив у інтерв'ю "5 каналу".
Зі слів генпрокурора, після його призначення на посаду чимало людей як в Україні, так і за кордоном запропонували свою допомогу слідству.
Читайте такожПорошенко заявляє, що задоволений роботою Шокіна
"Я впевнений, що ця справа буде доведена до кінця. Дуже багато людей як в Україні, так і за кордоном, коли дізналися про повернення нашої групи, до нас звернулися з питанням: ми вам допоможемо. Не хочу зараз казати їх прізвища, але їх дуже багато. І вони дуже багато знають по цій справі", - сказав Шокін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter