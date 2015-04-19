У "Борисполі" затримали 24-річного китайця з бурштином на 2 мільйони гривень (фото)
18:25, 19 квітня 2015Суспільство
2046 0
У громадянина Китаю було виявлено каміння бурштину різного розміру загальною вагою понад 14 кілограмів.
Китаєць намагався вивезти з України понад 14 кг бурштину / Прес-служба ДПСУ
У столичному аеропорту ”Бориспіль” затримано громадянина Китаю, який намагався контрабандою вивезти понад 14 кілограмів бурштину.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, під час оформлення одного з пасажирів рейсу ”Київ–Шереметьєво” відбулось спрацювання бази даних на проведення поглибленого огляду.
Читайте такожВ Житомирській області хочуть легалізувати "бурштинову лихоманку"
Під час перевірки багажу у 24-річного громадянина Китаю було виявлено каміння бурштину різного розміру загальною вагою понад 14 кілограмів. Виявлене каміння, попередньою вартістю понад 2 млн грн, передано представникам фіскальної служби.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter