У "Борисполі" затримали 24-річного китайця з бурштином на 2 мільйони гривень (фото)

У столичному аеропорту ”Бориспіль” затримано громадянина Китаю, який намагався контрабандою вивезти понад 14 кілограмів бурштину.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, під час оформлення одного з пасажирів рейсу ”Київ–Шереметьєво” відбулось спрацювання бази даних на проведення поглибленого огляду.

Читайте такожВ Житомирській області хочуть легалізувати "бурштинову лихоманку"

Під час перевірки багажу у 24-річного громадянина Китаю було виявлено каміння бурштину різного розміру загальною вагою понад 14 кілограмів. Виявлене каміння, попередньою вартістю понад 2 млн грн, передано представникам фіскальної служби.