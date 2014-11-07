В Україні почастішали спроби контрабанди бурштину

Якщо в минулих випадках спроби незаконного вивезення були зафіксовані під час перевірки поштових відправлень, то цього разу перевізники вирішили випробувати інший спосіб - бурштин намагалися вивезти з України авіапасажири, здавши його в багаж, а також відправивши його за кордон несупроводжуваним багажем, повідомляє прес-служба митниці.

В одному випадку загалом понад 83 кг каміння бурштину намагалися незаконно вивезти двоє українців, які відлітали з України до Китаю транзитом через Російську Федерацію. Авіапасажири своїми діями обрали канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор».

Читайте такожНа Житомирщині за незаконний видобуток бурштину затримали чотирьох осібСаме цим громадяни засвідчили про те, що переміщувані ними через митний коридор України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення з митної території України.

Бурштин коричневого кольору різного розміру та з різними відтінками було виявлено під час проведення митного контролю в багажному відділенні у дорожніх валізах пасажирів серед їх особистих речей.

Крім того, в інших випадах митницею в пункті пропуску «Аеропорт-Бориспіль» під час митного контролю виявлено ще три факти переміщення через митний кордон України бурштину загальною вагою 35 кг з порушенням митного законодавства України.

Нагадаємо, на Поліссі триває масовий несанкціонований видобуток бурштину, який розпочався кілька місяців тому. Його називають ”бурштиновою лихоманкою». Видобутий кустарним способом бурштин нелегально продають перекупникам.