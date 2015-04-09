Суд Харкова заарештував на два місяці російську диверсантку "Терезу"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, співробітники Служби безпеки України здійснюють оперативне розслідування "діяльності" громадянки РФ, співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" на прізвисько "Тереза", яка координувала злочинну діяльність диверсійних груп у Харківському регіоні.

8 квітня проти "Терези" було відкрито кримінальні провадження за ст. 110 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і того ж дня рішенням Київського районного суду Харкова стосовно неї обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, поінформували в прес-центрі.

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СБУ наголошує, що на відміну від "російського правосуддя", що пред’явило безпідставні звинувачення Надії Савченко, яку спецслужби РФ викрали з території України, українські правоохоронці надали суду беззаперечні докази злочинної діяльності "Терези" в Україні.

Також зазначається, що "після оприлюднення СБУ фотографії терористки відгукнулися нові свідки її злодіянь, які вона чинила на території Донецької області стосовно українських військовослужбовців та звичайних громадян".

Як повідомляв УНІАН, СБУ 7 квітня заявило про затримання в Харкові ймовірного організатора вибухів у місті, у тому числі підриву стели на проспекті Правди.

"Громадянка Російської Федерації, співробітниця так званого "міністерства державної безпеки ДНР" на прізвисько "Тереза" координувала злочинну діяльність диверсійних груп у Харківському регіоні. Встановлено, що на початку 2014 року вона була активною учасницею харківського "антимайдану" та проросійських протестних акцій. Згодом приєдналася до терористів у Донецьку, де була зарахована до "міністерства", яке під керівництвом російських спецслужб формує диверсійні групи для вчинення терактів в українських містах. За завданням свого керівника на прізвисько "Док" громадянка РФ прибула у лютому до Харкова для збору розвідувальної інформації та координації діяльності диверсійно-підривних груп", - повідомили в СБУ.

За місцем її тимчасового проживання виявлено саморобний вибуховий пристрій, військове спорядження, антиукраїнську символіку.