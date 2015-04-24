СБУ ліквідувала на Луганщині контрабандний нафтопровід з Росії (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисники проклали нафтопровід під землею, на поверхні вихід був прихований у складському приміщенні. В ході обшуку правоохоронці виявили дві цистерни, у яких зберігалося 16 тонн дизпалива, обладнання для перекачування нафтопродукції: насоси, лічильники, компресори. Встановлено, що пропускна здатність незаконного нафтопроводу становила 1,5 тис. тонн пального на місяць.

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Співробітники СБУ встановили осіб, які організували контрабандний бізнес, вилучили обладнання і нафтопродукти та знищили незаконний нафтопровід.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала «харківських партизан», які у січні намагалися підірвати цистерни з газом.