СБУ ліквідувала на Луганщині контрабандний нафтопровід з Росії (фото)
Співробітники СБУ спільно з Державною фіскальною службою ліквідували поблизу прикордонного села Мілове на Луганщині підпільний нафтопровід, яким контрабандисти перекачували з РФ дизельне пальне.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Зловмисники проклали нафтопровід під землею, на поверхні вихід був прихований у складському приміщенні. В ході обшуку правоохоронці виявили дві цистерни, у яких зберігалося 16 тонн дизпалива, обладнання для перекачування нафтопродукції: насоси, лічильники, компресори. Встановлено, що пропускна здатність незаконного нафтопроводу становила 1,5 тис. тонн пального на місяць.
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Співробітники СБУ встановили осіб, які організували контрабандний бізнес, вилучили обладнання і нафтопродукти та знищили незаконний нафтопровід.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала «харківських партизан», які у січні намагалися підірвати цистерни з газом.