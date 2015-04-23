СБУ затримала «харківських партизан», які у січні намагалися підірвати цистерни з газом (фото)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Небезпечна диверсійна група входила до складу так званих «харківських партизан» і координувалася бойовиками бандитського угруповання «ЛНР».

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Зловмисників затримано під час спроби переправити терористам у м. Алчевськ радіостанцію та запчастини на автомобіль для пересування диверсійних груп.

Обладнання було придбане членами злочинної групи на незаконні прибутки від підпільного горілчаного цеху у Харкові.

Під час обшуку у помешканнях диверсантів знайдено відеозвіт про постріл із гранатомета по цистернах з газом. У зловмисників вилучено велику кількість бойових гранат і підривачів, проросійські агітки і символіку.

У рамках кримінального провадження за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала ще трьох "оплотівців", причетних до терактів у Харкові.