Військові не охоронятимуть порядок на травневі свята - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у парламенті.

“Міністерство внутрішніх справ не планує залучати військовослужбовців Збройних сил України до охорони громадського порядку під час травневих свят”, - сказав Аваков.

Читайте такожУ Харкові заборонили масові заходи на травневі свята, в Одесі загроз не бачать

Він також запевнив народних депутатів, що на травневі свята буде забезпечено порядок та лад у державі.