Військові не охоронятимуть порядок на травневі свята - Аваков
13:14, 24 квітня 2015Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що до охорони правопорядку під час травневих свят не планується залучення Збройних сил України.
Аваков запевнив у забезпеченні порядку на травневі свята / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у парламенті.
“Міністерство внутрішніх справ не планує залучати військовослужбовців Збройних сил України до охорони громадського порядку під час травневих свят”, - сказав Аваков.
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Він також запевнив народних депутатів, що на травневі свята буде забезпечено порядок та лад у державі.
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