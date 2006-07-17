В Україні пройдуть дощі, грози

18 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, місцями дощі, грози, в окремих районах град, вдень у східних областях подекуди сильні дощі; лише у західній частині та північних областях вдень переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

19-20 липня мінлива хмарність утримається. Переважно без опадів, лише 19 липня у північних, центральних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°; вдень 22-27°, у південних областях та на Закарпатті місцями до 30°. Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с.

21-22 липня переважно без опадів, лише вранці та вдень 22 липня у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на Лівобережжі місцями 21-23°, на півдні та Закарпатті 25-31°.

23-27 липня у західних, північних, центральних областях, а 24-25 липня та вночі 26 липня на більшій частині території України (окрім Криму) пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.

У м.Києві та столичній області 18 липня буде мінлива хмарність. Вночі місцями пройде дощ, гроза, вдень переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°; по області вночі 10-15°, вдень 21-26°.

19-20 липня мінлива хмарність утримається. Переважно без опадів, лише вночі та вранці 19 липня пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

21-22 липня переважно без опадів, лише вдень 22 липня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо підвищиться.