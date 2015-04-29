Андрухович: "Ми усвідомили свою первинність - не суспільство для влади, а влада для нас"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав публіцист і письменник Юрій Андрухович. "Зараз у нас особливий період - перехід до якісних понять вже відбувся, а реалізація ідеалів йде дуже складно. Коли патріотизм зашкалює рівень довіри до влади різко падає, а це дуже небезпечний шпагат - там, де немає довіри до держави, реформи рідко бувають успішними".

За його словами, українське суспільство вже навчилося ефективно тиснути, і це непоганий крок. "Але тепер важливий пошук взаєморозуміння між нами і державою", - зазначив письменник.

Щодо участі європейських держав у вирішенні конфлікту на Донбасі і допомоги Україні, Юрій Андрухович зауважив, що soft power (м'яка сила) грає з Європою злий жарт. "Боячись проявити ненависть, бути неполіткоректним, європейці втратили здатність до розуміння насильства, яку проявляють інші", - підкреслив публіцист.

Повний текст інтерв'ю Юрія Андруховича читайте у випуску журналу "Новое время" 30 квітня.