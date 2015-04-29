СБУ затримала провокаторів, що закликали до створення "київської народної республіки"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Група створила інтернет спільноту із такою назвою, що пропагувала злочинну діяльність бойовиків на окупованих територіях, поширювала антиукраїнські матеріали і намагалася схилити молодих людей до підтримки сепаратизму, наголошують в СБУ.

"Організатори розробили та поширювали символіку фейкової «республіки», демонстративно подібну до тієї, що використовують бойовики «ДНР» і «ЛНР»", - зазначили в СБУ.

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Також повідомляється, що 28 квітня цього року у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях організаторів групи − мешканців Києва 25-ти та 19-ти років та затримала їх. Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку з антиукраїнськими агітаційними матеріалами.

"Висновки експертів підтвердили, що у повідомленнях Інтернет-спільнотимістяться антиукраїнські заклики, направлені на повалення існуючого конституційного ладу", - сказано в повідомленні СБУ.

Зловмисникам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську затримано бойовика "КГБ ЛНР", який планував теракти в місті.