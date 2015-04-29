СБУ затримала провокаторів, що закликали до створення "київської народної республіки"
Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи провокаторів, які через соцмережі активно закликали до створення так званої «київської народної республіки».
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Група створила інтернет спільноту із такою назвою, що пропагувала злочинну діяльність бойовиків на окупованих територіях, поширювала антиукраїнські матеріали і намагалася схилити молодих людей до підтримки сепаратизму, наголошують в СБУ.
"Організатори розробили та поширювали символіку фейкової «республіки», демонстративно подібну до тієї, що використовують бойовики «ДНР» і «ЛНР»", - зазначили в СБУ.
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Також повідомляється, що 28 квітня цього року у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях організаторів групи − мешканців Києва 25-ти та 19-ти років та затримала їх. Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку з антиукраїнськими агітаційними матеріалами.
"Висновки експертів підтвердили, що у повідомленнях Інтернет-спільнотимістяться антиукраїнські заклики, направлені на повалення існуючого конституційного ладу", - сказано в повідомленні СБУ.
Зловмисникам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську затримано бойовика "КГБ ЛНР", який планував теракти в місті.