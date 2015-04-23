У Дніпропетровську затримано бойовика "КГБ ЛНР", який планував теракти в місті (фото, відео)

У Дніпропетровську правоохоронці затримали бойовика «КГБ ЛHP», який збирав у місті розвідувальну інформацію для підготовки терактів та диверсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Встановлено, що у травні минулого року мешканець Дніпропетровська, 1979 р.н., з власної ініціативи виїхав до Луганської області, де вступив до незаконного збройного формування терористів і був одним з особистих охоронців козачого отамана Петрова (прізвисько Батя). Потім його зарахували до угруповання «КГБ ЛНР». Завданням бойовиків цього підрозділу були розвідувально-підривні вилазки», - повідомили у прес-центрі.

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У лютому бойовика заслали до Дніпропетровська для збору та передачі інформації про дислокацію та пересування підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів. Зловмисник також збирав відомості про інженерні споруди ліній оборони, охорону мостів та шляхопроводів, інших стратегічних об’єктів.

У затриманого вилучено 5 бойових гранат, засоби мобільного зв’язку з контактами бойовиків.

Розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.