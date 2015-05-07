Після дозволу Кабміну перевізники кинулися підвищувати ціни на проїзд по всій Україні
Після того, як Кабмін цього тижня скасував обов'язкове погодження підвищення тарифів на проїзд, перевізники один за іншим почали заявляти про зростання вартості проїзду.
У Львові вже з понеділка, 11 травня, проїхатися в маршрутці коштуватиме 4 гривні, повідомляє ТСН.
У Полтаві провели громадські слухання щодо підвищення проїзду в маршрутках та автобусах до 4 грн, а в тролейбусах – до 2 грн. Тим часом у Черкасах із початку червня скасують пільги на проїзд окремим категоріям. У всіх містах у перевізників виправдання однакові – зросли ціни на пальне та запчастини, а тому їм не вигідно возити пасажирів собі в збиток.
Читайте такожКабмін залишив за місцевою владою право встановлювати ціни на проїзд у міському транспорті Нагадаємо, в Києві проїзд подорожчав удвічі на початку лютого. А з червня в столичному метро також "уріжуть" пільги.
Як повідомляв УНІАН, 5 травня поточного року Кабінет міністрів опублікував розпорядження, згідно з яким скасовувалося державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення, за винятком залізничних.
Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) неодноразово зверталася до уряду України з проханням скасувати державне регулювання тарифів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування та ввести вільні тарифи на відповідних маршрутах.
У відповідь на заяви перевізників міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вже звернувся в Мінекономрозвитку з проханням спростити систему контролю тарифів на проїзд для можливості їх коригування. При цьому міністр зазначив, що повна відміна контролю над ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень неможлива через дотримання при перевезеннях соціального аспекту.
Пізніше, в квітні поточного року, Антимонопольний комітет України надав Міністерству інфраструктури обов'язкові для розгляду рекомендації з метою недопущення встановлення необґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.