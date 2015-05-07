Після дозволу Кабміну перевізники кинулися підвищувати ціни на проїзд по всій Україні

У Львові вже з понеділка, 11 травня, проїхатися в маршрутці коштуватиме 4 гривні, повідомляє ТСН.

У Полтаві провели громадські слухання щодо підвищення проїзду в маршрутках та автобусах до 4 грн, а в тролейбусах – до 2 грн. Тим часом у Черкасах із початку червня скасують пільги на проїзд окремим категоріям. У всіх містах у перевізників виправдання однакові – зросли ціни на пальне та запчастини, а тому їм не вигідно возити пасажирів собі в збиток.

Читайте такожКабмін залишив за місцевою владою право встановлювати ціни на проїзд у міському транспорті Нагадаємо, в Києві проїзд подорожчав удвічі на початку лютого. А з червня в столичному метро також "уріжуть" пільги.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня поточного року Кабінет міністрів опублікував розпорядження, згідно з яким скасовувалося державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення, за винятком залізничних.

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) неодноразово зверталася до уряду України з проханням скасувати державне регулювання тарифів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування та ввести вільні тарифи на відповідних маршрутах.

У відповідь на заяви перевізників міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вже звернувся в Мінекономрозвитку з проханням спростити систему контролю тарифів на проїзд для можливості їх коригування. При цьому міністр зазначив, що повна відміна контролю над ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень неможлива через дотримання при перевезеннях соціального аспекту.

Пізніше, в квітні поточного року, Антимонопольний комітет України надав Міністерству інфраструктури обов'язкові для розгляду рекомендації з метою недопущення встановлення необґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.