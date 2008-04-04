Донецька залізниця пустить два нових фірмових потяги на Москву

Донецька залізниця (ДЗ) у квітні пустить два нові фірмові потяги на Москву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ, за словами начальника Донецької залізниці Миколи СЕРГІЄНКА, вже з середини квітня почнуть курсувати два нові фірмові потяги «Троянда Донбасу» сполученням “Донецьк-Москва”, вагони яких оснащені кондиціонерами, холодильниками, мікрохвильовими печами з метою створення комфортніших умов для пасажирів.

За словами начальника ДЗ, в поточному році заплановано одержати ще 16 пасажирських вагонів виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», які будуть задіяні на київському напрямі.

Загалом для оновлення пасажирського рухомого складу Донецької залізниці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року необхідно придбати близько 500 вагонів, 16 електропотягів і 15 дизель-потягів