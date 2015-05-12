На Луганщині затримали 11 вантажівок із продуктами для "ЛНР"

Як повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вантажівки, що стояли на різних вулицях (деякі з табличками "Порожній"), зареєстровані в Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Полтавській та інших областях, були заповнені олією, помідорами, печивом, котячим та собачим кормом тощо.

Як зазначається, водії чекали сприятливої можливості, щоб проїхати на окуповану територію всупереч забороні.

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"Це селище, яке є крайньою контрольованою Україною точкою на Луганщині, і яке постійно обстрілюється бойовиками, має бути повністю заблоковане для стороннього транспорту. А воно перетворилося на прохідний двір для комерсантів, що торгують із терористами. Селяни скаржаться, що через блокпости в тутешні магазини не пропускають хліб та інші продукти, школа в селищі не годує дітей, тому що постачальники не можуть провезти сюди харчі, зате навколо школи стоять фури з десятками тонн продуктів для так званої ЛНР!", - цитує прес-служба Москаля.

Згідно з повідомленням, керівник військово-цивільної адміністрації, ще раз наголосив, що комерція з терористами неможлива без сприяння наших силовиків на блокпостах, котрі проявляють принциповість до простих людей і пропускають фури з алкоголем, тютюном, продуктами й собачим кормом для так званої ЛНР.

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"Держава виділяє величезні кошти на будівництво фортифікаційних споруд, щоб не допустити сюди ворога, але який смисл у всіх цих укріпленнях, якщо на передову за гроші безперешкодно їдуть десятки фур, у яких на зворотній дорозі можна провезти бойовиків із боєприпасами?!...Ми ніколи не виграємо війну, якщо не знищимо корупцію серед наших силовиків. Окремі з яких дуже швидко забули, хто стріляє в їхніх бойових товаришів", - пояснив Москаль.

За даними прес-служби, знайдені у Родині вантажівки затримані, відкрито кримінальне провадження за фінансування тероризму.

Як повідомляв УНІАН, на даний час пропуск осіб,транспортних засобів і вантажів у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень здійснюється на 5 певних дорожніх коридорах, на яких функціонує 6 пунктів пропуску. Крім того, функціонує 25 контрольних прикордонних постів.

Також Держприкордонслужба і правоохоронці працюють над створенням єдиної електронної інформаційної бази даних осіб, яким видано перепустки на Донбасі.