США допоможуть Росії вступити до СОТ

США сприятимуть швидкому вступові Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) на комерційно обгрунтованих умовах, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Звісно, в сочинській декларації не можна було обійти нашу співпрацю в діловій сфері. Ми підтвердили обопільне прагнення добитися швидкого вступу Росії до СОТ на комерційно обгрунтованих умовах, що не підривають російські економічні інтереси", - сказав Путін в неділю на прес-конференції за підсумками зустрічі з Джорджем Бушем.

Росія націлена знайти компроміс з питання вступу до СОТ, заявив раніше журналістам помічник президента РФ Сергій Приходько. Росія закінчує роботу з узодження національного законодавства з вимогами СОТ і розраховує вступити до цієї організації до кінця року. "Для нас важлива, насамперед, якість домовленостей про приєднання до СОТ, а не його терміни", - цитує РІА "Новости".