У Чернігові нарахували близько 80 вулиць, які треба перейменувати у зв’язку з декомунізацією

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив секретар Чернігівської міської ради Владислав Кухар, який очолює відповідну комісію з перейменування вулиць.

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За його словами, всього у Чернігові налічується понад 550 вулиць і провулків. З 1991 року перейменовано 36 вулиць і проспектів, насамперед, проспект Леніна став проспектом Миру, а проспект Жовтневої революції – проспектом Перемоги. Окремим чернігівським вулицям повернуто історичні назви, які вони мали до радянської доби. Зокрема, в центральній частині міста відновлено історичні назви вулиць Магістратської, Преображенської, П'ятницької, Мстиславської тощо.

"Зараз членам комісії із перейменування вулиць розіслано списки вулиць, що мають бути перейменовані. Думку громадськості в цьому процесі теж варто врахувати", - сказав Кухар.

Він вважає, що у першу чергу варто змінити назви вулиць, які носять імена одіозних радянських діячів, як то Антонов-Овсієнко, Кіров, Дзержинський.

На думку чернігівського історика, доктора історичних наук Сергія Леп'явка, нинішнє перейменування має завершити сторічне спотворення назв вулиць Чернігова, що здійснювалося з ідеологічною метою.

"Проте є небезпека, що, роблячи справу нашвидкуруч, можна знову нашкодити місту. Прибрати комуністичні назви не важко, набагато важче дати нові назви. І тут криється небезпека, що перейменування знову може бути безсистемним і хаотичним або кон'юктурним, що теж не завжди добре", - переконаний фахівець.

Громадська організація "Сіверський інститут регіональних досліджень", яку він очолює, почала готувати аналітичні матеріали, щоб надати цьому процесу наукове підґрунтя. Науковці вважають, що вулицям варто дати такі назви, які б відображали колорит міста та його історію, були максимально деідеологізованими.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 15 травня підписав чотири закони щодо декомунізації, ухвалені Верховною Радою 9 квітня. Зокрема, це закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».