Протягом півроку перейменують всі товари з радянськими назвами, а протягом місяця - всі організації

Як повідомляє Юрліга, закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Як зазначено у Прикінцевих та перехідних положеннях, юридичні особи, політичні партії, інші об'єднання громадян у разі порушення вимог Закону зобов'язані протягом 1 місяця з дня набрання чинності привести свої установчі документи, найменування і/або символіку у відповідність з новими вимогами.

При цьому такі юридичні особи звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність з цим Законом.

Власники знаків для товарів та послуг, що містять символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, протягом 6 місяців з дня вступу в силу Закону зобов'язані привести такі знаки у відповідність з вимогами.

У разі невиконання зазначених правил діяльність таких юросіб підлягає припиненню у встановленому законом порядку, за винятком випадків, коли юрособами вжиті заходи щодо виконання вимог Закону, а неможливість держреєстрації змін обумовлена об'єктивними причинами.

Засновники друкованих ЗМІ, які здійснювали пропаганду комуністичної та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та/або використовували в назві символіку режимів, зобов'язані припинити здійснення такої пропаганди та/або здійснити перереєстрацію друкованого засобу масової інформації. Засновники таких ЗМІ звільняються від сплати реєстраційного збору за перереєстрацію.

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У разі невиконання засновниками друкованих ЗМІ протягом 3 місяців з дня вступу в силу вимог цього Закону, - їх випуск підлягає припиненню у встановленому законом порядку. За винятком випадків, коли засновником вжиті заходи, але неможливість перереєстрації обумовлена об'єктивними причинами.

Обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Раді міністрів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування в 6-місячний термін з дня набрання чинності цього Закону в установленому порядку необхідно здійснити демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-33 років в Україні, політичних репресій, особам, які займали керівні посади в компартії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР, інших радянських республік (за винятком осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів держбезпеки, подіям, пов'язаним з діяльністю компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбі проти учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Також в установленому порядку необхідно перейменувати райони в містах, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, площі, набережні, мости, інші об'єкти топоніміки населених пунктів, а також інші географічні об'єкти, назви яких містять в собі символіку тоталітарного комуністичного режиму.

У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону держадміністрації та місцеве самоврядування в установленому порядку повинні провести громадські слухання та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції про перейменування населених пунктів, районів і областей, назви яких містять в собі символіку тоталітарного комуністичного режиму.

Після цього Верховна Рада в 3-місячний термін приймає рішення про перейменування. У разі якщо пропозиції щодо перейменування не були подані до Ради, то відповідне рішення приймається депутатами на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті.