Православні сьогодні святкують Миколая Чудотворця

22 травня Православна Церква вшановує день пам’яті перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Лікії до італійського міста Барі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви Московського патріархату, посилаючись на главу адміністративного апарату Київської Митрополії архімандрита Віктора (Коцабу), згідно з життєписом святителя Миколая, святий вчинив багато чудес, пережив гоніння, викривав єресі.

“Святитель Миколай допомагав знедоленим, рятував від потопу, виносив людей сухими з води, вберігав від тління, повертав додому, звільняв від тюремних кайданів та смертної кари, подавав зцілення. Багатьох нужденних і вбогих Чудотворець збагатив, голодним подав їжу, усім допомагав при кожній потребі. Він - заступник і швидкий захисник. Всім, хто до нього звертається, святий допомагає”, - розповідає отець Віктор.

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Вперше святкування перенесення мощей святителя Миколая було встановлене папою Урбаном II у XI столітті. Cвято зародилося на Заході, але прижилося у церковному календарі східних слов’ян, куди було внесене митрополитом Єфремом наприкінці XI ст. В Київській державі свято перенесення мощей святителя Миколая з міста Міри до Барі встановлене за часів Київського митрополита Іоанна ІІ і Київського князя Всеволода (1078-1093).

У XI столітті мусульмани намірялися знищити мощі святителя Миколая. Мешканці міста Барі вирішили врятувати мощі святителя Миколая. Вони з благословення самого святителя, який з’явився пресвітеру цього міста, 22 травня привезли раку з мощами у Барі. При цьому серед тих, хто ніс раку та торкався її, багато зцілилися. Мощі великого Божого угодника розмістили у церкві св. Іоанна Предтечі при вівтарі. Нині мощі Миколая Чудотворця зберігаються в Барі в базиліці Сан Сабіно.

В Україні, у народі, цей день має назву Миколи Весняного або Теплого. У побуті святого вважають покровителем тварин, худоби, а також хліборобів та землеробства.