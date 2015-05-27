Завтра в Україні грози принесуть різке похолодання на 15 градусів

Лише на сході ще буде переважати спека, 24-29 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі пройдуть скрізь, на півдні можливі значні зливи, сильні пориви вітру, град. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині місцями грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.

У північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 14-19 градусів тепла.

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В центральній частині - дощі та грози. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 15-22, у Дніпропетровській області 24-29 градусів тепла.

У східних областях дощі та грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

У південній частині пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У Києві місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 16-18 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.