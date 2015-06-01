Під Артемівськом на саморобному літальному апараті розбився авіааматор-пенсіонер

Як повідомляє прес-служба Артемівського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області, "у селі Федорівка чоловік 1939 року народження загинув, намагаючись піднятися в небо на саморобному пристрої".

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини міськвідділу міліції о 10.30 від місцевого жителя. Чоловік повідомив, що на сільськогосподарському аеродромі розбився саморобний літальний апарат. Пілот, керівник авіамодельного гуртка, житель Артемівська 1939 року народження, загинув", - зазначають в міліції.

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