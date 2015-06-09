Вогонь знищив 10 одиниць техніки під час гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом (відео)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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«Інформація щодо пожежі у смт. Глеваха станом на 11 ранку 9 червня. Станом на 11 годину з трьома працівниками ДСНС не встановлено зв'язок. Вогнем знищено майже 10 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.