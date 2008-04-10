У Полтавській області спалили автомобіль в.о. голови РДА

Уночі в Полтавській області невідомі підпалили службовий автомобіль в.о. голови Чутовської райдержадміністрації, лідера фракції БЮТ у райраді Михайла ХВОРОСТА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ХВОРОСТ повідомив сьогодні журналістам у Полтаві.

М.Хворост зазначив, що на службовому автомобілі він їздить з роботи й на роботу з будинку в селі Никифорівка. Авто ставить у дворі свого будинку, де й стався підпал.

«Наша сім`я вже спала, коли в другій половині ночі у дворі зметнувся стовп полум`я. Завдяки тому, що машина стояла поряд з колодязем, вогонь вдалося погасити ще до приїзду пожежників. Бензобак, в якому було 20 літрів бензину, на щастя, не вибухнув», - сказав М.ХВОРОСТ.

За його словами, підпал є «початком здійснення погроз з вимогою звільнитися і не очолювати район», які М.ХВОРОСТ одержував останнім часом.

М.ХВОРОСТ, за його словами, повідомив про ці погрози в СБУ.