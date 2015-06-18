В Україні розпочалася шоста хвиля мобілізації

11:16, 18 червня 2015
Суспільство
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В Україні з сьогоднішнього дня, 18 червня, стартує шоста, заключна хвиля часткової мобілізації.

Шестая волна не будет отличаться от предідущих волн мобилизации / УНИАН

У Генштабі Збройних сил відзначили, що принципових відмінностей від попередньої - п'ятої - хвилі не буде, передає 112.ua. На сьогодні невідомо, скільки людей буде призвано в рамках шостої хвилі.

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Разом з тим військовий прокурор Анатолій Матіос на початку січня прогнозував, що шоста хвиля мобілізаціїторкнеться 50 тис. осіб. Збройні сили цікавлять розвідники, танкісти, артилеристи, зв'язківці, сапери, механіки-водії.

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