В Україні розпочалася шоста хвиля мобілізації
11:16, 18 червня 2015Суспільство
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В Україні з сьогоднішнього дня, 18 червня, стартує шоста, заключна хвиля часткової мобілізації.
Шоста хвиля не буде відрізнятися від предідущих хвиль мобілізації / УНІАН
У Генштабі Збройних сил відзначили, що принципових відмінностей від попередньої - п'ятої - хвилі не буде, передає 112.ua. На сьогодні невідомо, скільки людей буде призвано в рамках шостої хвилі.
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Разом з тим військовий прокурор Анатолій Матіос на початку січня прогнозував, що шоста хвиля мобілізаціїторкнеться 50 тис. осіб. Збройні сили цікавлять розвідники, танкісти, артилеристи, зв'язківці, сапери, механіки-водії.
Шоста хвиля мобілізації стартує завтра
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