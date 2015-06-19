На вихідних у західних областях різко похолодає до +10, в інших регіонах - спека

У той же час, в суботу в західній частині похолодає до 10-18 градусів тепла. Дощі з грозами можливі лише в західних і східних областях, а також у неділю в Криму. На решті території опади малоймовірні, повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 7-12, в горах 4-9 градусів тепла, вдень у суботу 10-17 градусів тепла, в неділю 15-23 градуси тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-15 градусів тепла, вдень 23-27 градусів тепла.

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

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У східних областях у суботу очікуються грозові дощі, в неділю переважно сухо. Температура повітря вночі 12-18 тепла, вдень 24-30 градусів тепла.

У південній частині в суботу місцями пройдуть грозові дощі, в неділю без опадів Температура повітря вночі 12-18, вдень 23-28 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.