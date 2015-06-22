У школах анексованого Криму скоротили години для вивчення української та кримськотатарської мов

Повідомляється, що у зв'язку з цим була відхилена поправка про введення обов'язкового вивчення всіх трьох державних мов в освітніх установах середньої ступені. Даний закон буде застосований з 1 січня 2016 року. Про це повідомляють Новини Криму.

Окупанти, зокрема, так званий «перший заступник міністра освіти, науки і молоді Криму» Наталія Журба підтримали дане рішення. Вона зазначила, що введення обов'язкового вивчення в освітніх установи Криму однієї або двох державних мов, крім російської, можливе лише за рахунок розподілу годин, відведених на вивчення російської мови. На її думку, це неприпустимо, так як в даний момент учням недостатньо виділених годин російської мови для підготовки до ЄДІ.

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«У цьому навчальному плані, який нам надіслало федеральне міністерство освіти, виділено всього один-два години, які можна розподілити на вивчення кримськотатарської або української мови. Ми розуміємо, що це не дасть необхідного результату для обов'язкового вивчення державної мови», — констатувала Журба.

«Міністерство» запропонувало кілька варіантів навчальних планів для вивчення додатково української та кримськотатарської мови за вибором. В одному випадку батьки можуть вибрати для всього класу обов'язкове вивчення одного або двох мов з проставленням оцінок в атестат. В іншому випадку на вивчення цих мов за вибором відводяться три години для позакласних уроків, де оцінки проставлятися не будуть і на середній бал атестата не вплинуть.