Через пожежу на базі відпочинку в Коблеве евакуювали 150 осіб

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про пожежу надійшов 27 червня о 17:50.

Читайте такожРятувальники гасять масштабну пожежу в одній зі шкіл Запоріжжя"За номером «101» дзвонили люди, які проживали на сусідній базі відпочинку. За їх повідомленням, з однієї з кімнат другого поверху бази відпочинку йде густий чорний дим", - повідомили в службі порятунку.

На місце події першими приїхали рятувальники місцевої пожежної команди с. Коблеве.

Через кілька хвилин до місця пожежі прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які відразу ж приступили до гасіння пожежі, адже існувала загроза поширення вогню на сусідні кімнати.

Через сильне задимлення на поверсі, адміністрацією бази було евакуйовано близько 150 осіб.

Завдяки оперативним і професійним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати о 18:16 на площі 16 м. кв