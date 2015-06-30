Суд переніс розгляд апеляції у справі підозрюваного у вбивстві Бузини на 6 липня

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що матеріали пізно надійшли до суду, передає LB.ua.

"Наступне засідання відбудеться 6 липня о 15:30", - повідомив журналіст, який перебував у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, за підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян Медведько Андрій Олександрович, 27.09.1989 р., Поліщук Денис Валерійович, 14.06.1990 р. Медведько був членом самооборони Майдану і бійцем батальйону "Київ-2".

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Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили. Варто зазначити, що ім'я третього підозрюваного представники правоохоронних органів не назвали.

Підозрюваних Поліщука і Медведька Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати на два місяці.

Але 23 червня підозрюваний у вбивстві Олеся Бузини Денис Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу в 5 мільйонів гривень.